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Саудівська Аравія через Росію пригрозила Катару війною

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Саудівська Аравія погрожу Катару війною
Саудівська Аравія погрожу Катару війною / Фото з відкритих джерел

Саудівська Аравія погрожує воювати з Катаром, якщо той отримає від Росії зенітні ракетні системи С-400.

Про це пише "Інтерфакс".

З цього приводу саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд недавно направив послання в Париж з проханням до президента Еммануеля Макрона тиснути на Доху.

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Таким чином він хоче перешкодити придбанню Катаром російських ЗРС С-400. Якщо Доха комплекси отрима,є король погрожує провести "військову акцію".

"У такій ситуації королівство (Саудівська Аравія, – 24) буде готове вжити всіх необхідних заходів для ліквідації цієї оборонної системи, в тому числі і шляхом військової акції", – сказав король.

Теги: Саудівська Аравія Катар війна
Джерело: 24 Канал
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