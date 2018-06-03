Саудівська Аравія через Росію пригрозила Катару війною

Саудівська Аравія погрожує воювати з Катаром, якщо той отримає від Росії зенітні ракетні системи С-400.

Про це пише "Інтерфакс".

З цього приводу саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд недавно направив послання в Париж з проханням до президента Еммануеля Макрона тиснути на Доху.

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Таким чином він хоче перешкодити придбанню Катаром російських ЗРС С-400. Якщо Доха комплекси отрима,є король погрожує провести "військову акцію".

"У такій ситуації королівство (Саудівська Аравія, – 24) буде готове вжити всіх необхідних заходів для ліквідації цієї оборонної системи, в тому числі і шляхом військової акції", – сказав король.