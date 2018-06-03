Саудовская Аравия через Россию пригрозила Катару войной
Саудовская Аравия угрожает воевать с Катаром, если тот получит от России зенитные ракетные системы С-400.
Об этом пишет "Интерфакс".
По этому поводу саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил послание в Париж с просьбой к президенту Эммануэля Макрону надавить на Доху.
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Таким образом он хочет помешать приобретению Катаром российских ЗРС С-400. Если Доха комплексы получит, король угрожает провести "военную акцию".
"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия, – 24) будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой оборонительной системы, в том числе и путем военной акции", – сказал король.
Источник: 24 Канал
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