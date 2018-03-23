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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Россия недовольна действиями сайта "Миротворец"

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МИД России против сайта
МИД России против сайта "Миротворец"

18 марта, в России состоялись незаконные выборы президента страны,которые прошли и в оккупированном Крыму. Туда приехала большая делегация так называемых "международных наблюдателей", в том числе из стран Евросоюза.

После этого эти лица, среди которых и граждане ЕС, попали в базу сайта "Миротворец", который собирает данные о всех, кто нарушает украинское законодательство, незаконно пересекая государственную границу в Крыму, а также принимает участие в войне на Донбассе.

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После того, как имена "наблюдателей" из Испании, Италии, Швеции и Кипра были опубликованы, МИД РФ начало требовать прекратить работу сайта "Миротворец", сообщает УНИАН.

При этом данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу "Миротворца" до 18 марта.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин утверждает, что "правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушения "Миротворцем" права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер".

Стоит отметить, что серверы сайта "Миротворец" находятся в США.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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