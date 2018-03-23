Росія невдоволена діями сайту "Миротворець"

18 березня у Росії відбулися незаконні вибори президента країни, які пройшли і в окупованому Криму. Туди приїхала чимала делегація так званих "міжнародних спостерігачів", у тому числі з країн Євросоюзу.

Після цього ці особи, серед яких і громадяни ЄС, потрапили до бази сайту "Миротворець", який збирає дані про усіх, хто порушує українське законодавство, незаконно перетинаючи державний кордон у Криму, а також бере участь у війні на Донбасі.

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Після того, як імена «спостерігачів» з Іспанії, Італії, Швеції та Кіпру були опубліковані, МЗС РФ почало вимагати припинити роботу сайту "Миротворець", повідомляє УНІАН.

При цьому дані інших іноземців із Фінляндії, Норвегії, які вже раніше відвідували півострів, були внесені до бази "Миротворця" до 18 березня.

Заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Артем Кожин переконує, що "правозахисні структури ООН уже звертали увагу на порушення "Миротворцем" права на приватне життя й презумпцію невинуватості, а також рекомендували Києву провести відповідну роботу й закрити цей сервер".

Варто зазначити, що сервери сайту "Миротворець" перебувають у США.