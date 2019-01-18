Россия несет угрозу для цивилизованного мира, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что весь мир считает Российскую Федерацию страной-агрессором.

Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году.

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Именно Россия сейчас угрожает цивилизованному миру. Всему миру понятно, что Россия является агрессором,

– сказал министр.

Климкин назвал 2018-й годом юридических побед над Российской Федерацией.

"Меня спрашивают, почему нельзя было аннулировать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией раньше? Однако нам удалось это сделать, в конце концов", – отметил министр.

Министр также добавил, что Украина и дальше будет работать над тем, чтобы доказать миру, что Российская Федерация продолжает нарушать ряд договоров и конвенций.

Напомним, что 10 декабря 2018 года Президент Петр Порошенко подписал законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией. К слову, 10 января Кабинет министров Украины принял решение об отмене для Украины действия Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств (СНГ).