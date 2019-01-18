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      Росія несе загрозу для цивілізованого світу, – Клімкін

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      Клімкін зазначив, що Росія загрожує усьому цивілізованому світу
      Клімкін зазначив, що Росія загрожує усьому цивілізованому світу / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що увесь світ вважає Російську Федерацію країною-агресором.

      Про це міністр заявив на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році. 

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      Саме Росія зараз загрожує цивілізованому світу. Всьому світові зрозуміло, що Росія є агресором, 
      – сказав міністр.

      Клімкін назвав 2018-й роком юридичних перемог над Російською Федерацією.

      "Мене запитують, чому не можна було анулювати договір про дружбу і співробітництво з Росією раніше? Однак нам вдалося це зробити, врешті решт", – зазначив міністр. 

      Міністр також додав, що Україна і далі буде працювати над тим, аби довести світові, що Російська Федерація продовжує порушувати низку договорів і конвенцій. 

      Нагадаємо, що 10 грудня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав законопроект про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України з Росією. До слова, 10 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скасування для України дії Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності у Співдружності Незалежних Держав (СНД).

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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