Росія несе загрозу для цивілізованого світу, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що увесь світ вважає Російську Федерацію країною-агресором.

Про це міністр заявив на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році.

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Саме Росія зараз загрожує цивілізованому світу. Всьому світові зрозуміло, що Росія є агресором,

– сказав міністр.

Клімкін назвав 2018-й роком юридичних перемог над Російською Федерацією.

"Мене запитують, чому не можна було анулювати договір про дружбу і співробітництво з Росією раніше? Однак нам вдалося це зробити, врешті решт", – зазначив міністр.

Міністр також додав, що Україна і далі буде працювати над тим, аби довести світові, що Російська Федерація продовжує порушувати низку договорів і конвенцій.

Нагадаємо, що 10 грудня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав законопроект про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України з Росією. До слова, 10 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скасування для України дії Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності у Співдружності Незалежних Держав (СНД).