Россия обнародовала тайную переписку с Терезой Мэй

Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во время пребывания ее главой МВД Британии.

Соответствующие документы были опубликованы в Telegram-канале ведомства, передает "РИА Новости".

Читайте также: Кремль готовит на Великобританию "серьезный" компромат

В заявлении указано, что в 2010 году заместитель генпрокурора РФ отправил на имя Мэй личное письмо по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского".

Оно якобы осталось без ответа.

"За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании были направлены 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении или уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей", – рассказал заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

По его словам, из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 – в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за "уголовного преследования, признанного политически мотивированным".

Также в России пояснили, что действия Лондона по "делу Скрипаля" якобы заставили их раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.





Письмо заместителя генпрокурора РФ на имя Терезы Мэй