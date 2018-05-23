Россия обвинила Украину в огромных долгах перед СНГ

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в невыплате органам Содружества независимых государств 300 миллионов рублей.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Читайте также: Выход Украины из СНГ: что это значит и кто от этого выиграет

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации, и на сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 миллионов рублей", – подчеркнула чиновница.

Захарова добавила, что Украина сразу после Революции Достоинства отозвала своих делегатов из организации, а также фактически прекратила участвовать в деятельности СНГ. По ее словам, последние заявления Порошенко об отзыве украинских представителей из органов СНГ по большому счету ничего не значат.

На практике решение украинской власти сводится к закрытию постоянного представительства страны при штаб-квартире Содружества в Минске и отзыв двоих дипломатов, которые там работают,

– сказала представительница МИД РФ.

Чиновница также добавила, что процедура формального выхода Украины из организации может занять около года.

Напомним, 12 апреля на форуме по безопасности Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ. 20 мая Порошенко сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны.

Что такое СНГ?

Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредители и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.