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Росія звинуватила Україну у величезних боргах перед СНД

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У МЗС Росії заявили про багатомільйонні борги України перед СНД
У МЗС Росії заявили про багатомільйонні борги України перед СНД / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у невиплаті органам Співдружності незалежних держав 300 мільйонів рублів.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

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"За чотири з невеликим роки Україна не внесла жодної копійки в єдині бюджети органів СНД, тим самим створивши суттєві фінансові труднощі в роботі організації, і на сьогоднішній день сумарний обсяг невиплачених Україною грошових коштів становить понад 300 мільйонів рублів", – наголосила чиновниця.

Захарова додала, що Україна одразу після Революції Гідності відкликала своїх делегатів із організації, а також фактично припинила брати участь у діяльності СНД. За її словами, останні заяви Порошенка про відкликання українських представників із органів СНД за великим рахунком нічого не значать.

На практиці рішення української влади зводиться до закриття постійного представництва країни при штаб-квартирі Співдружності в Мінську і відкликання двох дипломатів, які там працюють,
– сказала представниця МЗС РФ.

Чиновниця також додала, що процедура формального виходу України з організації може зайняти близько року.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ. 20 травня Порошенко повідомив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Теги: Новини України Новини політики СНД Новини Росії Гроші Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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