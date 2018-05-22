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Россия оплатила частный самолет до Москвы для трех немецких политиков, – СМИ

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Депутаты из
Депутаты из "Альтернатива для Германии" летали в Москву за счет России / Фото из открытых источников

Россия профинансировала поездку трех депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) до Москвы. Немецкие политики летали в столицу РФ в феврале 2017 года.

Об этом говорится в расследовании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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Двое участников поездки – депутат Европарламента Маркус Претцелль и председатель конституционного комитета АдН Юлиан Флак – подтвердили, что были в Москве. От третьей участницы, экс-главы "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри, комментариев не поступило, передает издание.

Как следует из проведенного FAZ расследования, полет на частном самолете стоил примерно 25 тысяч евро. По словам Претцелля и Флак, расходы взяла на себя российская сторона. Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в "Альтернативу для Германии" со стороны России, пишет немецкая газета.

Претцелль пояснил, что поездка делегации в Москву была осуществлена не по заданию партии. Однако, если оплата перелета будет классифицирована согласно закону о статусе политических партий как доход, речь пойдет о нелегальном финансировании партии из-за рубежа, отмечают авторы публикации.

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген потребовал разъяснений от АдГ. Председатель этой политической силы Александр Гауланд также раскритиковал поведение делегации и пообещал провести максимально быстрое расследование инцидента, передает издание.

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Теги: Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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