Росія оплатила приватний літак до Москви для трьох німецьких політиків, – ЗМІ

Росія профінансувала поїздку трьох депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до Москви. Німецькі політики літали у столицю РФ в лютому 2017 року.

Про це йдеться у розслідуванні Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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Двоє учасників поїздки – депутат Європарламенту Маркус Претцелль і голова конституційного комітету АдН Юліан Флак – підтвердили, що були у Москві. Від третьої учасниці, екс-глави "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі, коментарів не надійшло, передає видання.

Як випливає з проведеного FAZ розслідування, політ на приватному літаку коштував приблизно 25 тисяч євро. За словами Претцелля і Флака, витрати взяла на себе російська сторона. Це перший доведений випадок масштабного фінансового вливання в "Альтернативу для Німеччини" з боку Росії, пише німецька газета.

Претцелль пояснив, що поїздка делегації в Москву була здійснена не за завданням партії. Однак, якщо оплата перельоту буде класифікована відповідно до закону про статус політичних партій як дохід, мова йтиме про нелегальне фінансування партії з-за кордону, зауважують автори публікації.

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Норберт Реттген зажадав роз'яснень від АдН. Голова цієї політичної сили Олександр Гауланд також розкритикував поведінку делегації і пообіцяв провести максимально швидке розслідування інциденту, передає видання.

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