Россия осуществила масштабную кибератаку против Грузии: что известно

Генеральный штаб Вооруженных сил России провел масштабную кибератаку, направленную на национальную безопасность Грузии. Пострадало большое количество государственных и частных учреждений Грузии. Атаку провели в конце октября 2019 года.

Кибератака была плановой и провело ее Главное управление Генштаба Вооруженных сил России. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.

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Как информирует ведомство, 28 октября 2019 года Россия осуществила масштабную кибератаку на сайты, серверы и другие операционные системы ряда структур. В частности, атаковали:

Администрацию президента Грузии, судов, различных муниципальных сборов, государственных органов;

организации частного сектора;

средства массовой информации.

Вследствие кибератаки серверы и операционные системы этих организаций получили серьезные повреждения.

Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии. Ее целью было нанести вред гражданам Грузии и правительственным структурам. А также возбудить и парализовать функционирование различных организаций,

– говорится в заявлении.

Грузия осуждает эту кибератаку. Ведь она противоречит международным нормам и принципам. А также несет угрозу суверенитету Грузии, препятствует европейской и евроатлантической интеграции страны.

Обратите внимание! В августе 2019 года в Берлине убили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Журналисты Bellingcat выяснили, что убийство запланировала и организовала российская Федеральная служба безопасности.