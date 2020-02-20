Росія здійснила масштабну кібератаку проти Грузії: що відомо

Генеральний штаб Збройних сил Росії провів масштабну кібератаку, спрямовану на національну безпеку Грузії. Постраждала велика кількість державних та приватних установ Грузії. Атаку провели наприкінці жовтня 2019 року.

Кібератака була плановою і провело її Головне управління Генштабу Збройних сил Росії. Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Грузії.

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Як інформує відомство, 28 жовтня 2019 року Росія здійснила масштабну кібератаку на сайти, сервери та інші операційні системи низки структур. Зокрема, атакували:

Адміністрацію президента Грузії, судів, різних муніципальних зборів, державних органів;

організації приватного сектора;

засоби масової інформації.

Внаслідок кібератаки сервери та операційні системи цих організацій зазнали серйозних пошкоджень.

Кібератака була націлена на національну безпеку Грузії. Її метою було завдати шкоди громадянам Грузії та урядовим структурам. А також порушити й паралізувати функціонування різних організацій,

– йдеться у заяві.

Грузія засуджує цю кібератаку. Адже вона суперечить міжнародними нормами й принципами. А також несе загрозу суверенітету Грузії, перешкоджає європейській та євроатлантичній інтеграції країни.

Зверніть увагу! У серпні 2019 року у Берліні вбили громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Журналісти Bellingcat з'ясували, що вбивство запланувала та організувала російська Федеральна служба безпеки.