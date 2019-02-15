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      Россия отказалась перевести раненых украинских моряков в зарубежные больницы, – адвокат

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      Раненые украинские моряки Андрей Эйдер, Андрей Артеменко, Василий Сорока
      Раненые украинские моряки Андрей Эйдер, Андрей Артеменко, Василий Сорока / Фото из открытых источников

      Состояние здоровья раненых украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки, которых Россия обстреляла и незаконно захватила у Керченского пролива, вызывает беспокойство у их защитников.

      РФ отказалась переводить украинцев в медучреждения нейтральных стран, рассказал адвокат военнопленных моряков Николай Полозов в интервью "Прямому".

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      По состоянию здоровья опасения вызывает, конечно же, у военнопленных, раненых моряков – Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Наши адвокаты заявляли ходатайство о переводе их и госпитализации, согласно нормам конвенции, в нейтральную страну или в Украину. В этом было отказано. И как об альтернативе также заявляли о том, чтобы их перевели в гражданскую больницу, не связанную с системой следственных изоляторов,
      – рассказал защитник.

      Следствие РФ начало рассматривать вариант обследования раненных моряков в гражданской больнице только после политического давления на Кремль. Теперь адвокаты надеются, что их все же нормально обследуют российские медики.

      Полозов добавил, что следствие даже не рассматривает возможность перемещения моряков в больницы за пределы РФ.

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

      – в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

      – в руке остались осколки;

      – пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отекшая;

      – Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера?

      – моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела;

      – колено не сгибалось, а моряк передвигается на костылях и ходит, держась за поручни;

      – у парня обнаружили вирус гепатита В и С. Защитники уверены – этим заболеванием его заразили в России.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко?

      – украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки;

      – в РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским суднам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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