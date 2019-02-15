Росія відмовилась перевести поранених українських моряків у закордонні лікарні, – адвокат

Стан здоров'я поранених українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, яких Росія обстріляла і незаконно захопила біля Керченської протоки, викликає занепокоєння в їх захисників.

РФ відмовилась переводити українців у медзаклади нейтральних країн, розповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов в інтерв'ю "Прямому".

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За станом здоров'я побоювання викликає, звичайно ж, у військовополонених, поранених моряків – Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Наші адвокати заявляли клопотання про переведення їх і госпіталізацію, згідно норм конвенції, в нейтральну країну або в Україну. У цьому було відмовлено. І як про альтернативу також заявляли про те, щоб їх перевели в цивільну лікарню, не пов'язану з системою слідчих ізоляторів,

– розповів захисник.

Слідство РФ почало розглядати варіант обстеження пораненних моряків у цивільній лікарні лише після політичного тиску на Кремль. Наразі адвокати сподіваються, що їх все ж таки нормально обстежать російські медики.

Полозов додав, що слідство навіть не розглядає можливість переміщення моряків у лікарні за межі РФ.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

– внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

– у руці залишилися осколки;

– пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

– московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

– моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу;

– коліно не згиналося, а моряк пересувається на милицях чи ходить, тримаючись за поручні;

– у хлопця виявили вірус гепатиту В і С. Захисники впевнені – цим захворюванням його заразили у Росії.

Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

– українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки;

– в РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.