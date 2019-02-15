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      Росія відмовилась перевести поранених українських моряків у закордонні лікарні, – адвокат

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      Поранені українські моряки Андрій Ейдер, Андрій Артеменко, Василь Сорока
      Поранені українські моряки Андрій Ейдер, Андрій Артеменко, Василь Сорока / Фото з відкритих джерел

      Стан здоров'я поранених українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, яких Росія обстріляла і незаконно захопила біля Керченської протоки, викликає занепокоєння в їх захисників.

      РФ відмовилась переводити українців у медзаклади нейтральних країн, розповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов в інтерв'ю "Прямому".

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      За станом здоров'я побоювання викликає, звичайно ж, у військовополонених, поранених моряків – Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Наші адвокати заявляли клопотання про переведення їх і госпіталізацію, згідно норм конвенції, в нейтральну країну або в Україну. У цьому було відмовлено. І як про альтернативу також заявляли про те, щоб їх перевели в цивільну лікарню, не пов'язану з системою слідчих ізоляторів,
      – розповів захисник.

      Слідство РФ почало розглядати варіант обстеження пораненних моряків у цивільній лікарні лише після політичного тиску на Кремль. Наразі адвокати сподіваються, що їх все ж таки нормально обстежать російські медики.

      Полозов додав, що слідство навіть не розглядає можливість переміщення моряків у лікарні за межі РФ.

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

      – внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

      – у руці залишилися осколки;

      – пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

      – московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

      Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера? 

      – моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу;

      – коліно не згиналося, а моряк пересувається на милицях чи ходить, тримаючись за поручні;

      – у хлопця виявили вірус гепатиту В і С. Захисники впевнені – цим захворюванням його заразили у Росії.

      Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

      – українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки;

      – в РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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