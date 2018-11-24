Россия отправила новый "гумконвой" на Донбасс: появилась жесткая реакция Украины

Украина осудила вторжение очередного российского так называемого "гумконвоя" на оккупированный Донбасс. Он является циничным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

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В украинском дипведомстве назвали такие действия России очередной провокацией вопреки договоренностям о перемирии в войне на Донбассе.

Решительно осуждаем очередной "гумконвой" Российской Федерации как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям,

– отметили в МИД.

Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 23 ноября 2018 г.

Отметим, 22 ноября на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли автомобили так называемой "83-й гуманитарной колонны" с РФ.

Известно, что предыдущая автоколонна с "гумконвоем" прибыла на оккупированную территорию в конце октября.

Россия доставляет так называемую "гуманитарную помощь", в состав которой якобы входят детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество, на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что Кремль на самом деле передает боевикам оружие и другую помощь.

Что такое минские соглашения?

Соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевиками территориям двух областей "особый статус" в составе Украины.