Росія відправила новий "гумконвой" на Донбас: з'явилась жорстка реакція України

Україна засудила вторгнення чергового російського так званого "гумконвою" на окупований Донбас. Він є цинічним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

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В українському дипвідомстві назвали такі дії Росії черговою провокацією всупереч домовленостям про перемир'я у війні на Донбасі.

Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" Російської Федерації як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям,

– наголосили в МЗС.

Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 23 ноября 2018 г.

Зазначимо, 22 листопада на окуповані території Донецької і Луганської областей прибули автомобілі так званої "83-ї гуманітарної колони" з РФ.

Відомо, що попередня автоколона з "гумконвоєм" прибула на окуповану територію наприкінці жовтня.

Росія доставляє так звану "гуманітарну допомогу", до складу якої нібито входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що Кремль насправді передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Що таке мінські угоди?Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.