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      Россия отпустила задержанных на Азове украинских рыбаков

      - Читати новину українською
      Россия освободила украинских рыбаков, задержанных на Азове / Иллюстративное фото

      Российские оккупанты освободили 4 украинских рыбаков, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники пограничного управления ФСБ РФ.

      Об освобождении украинцев сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Мельник на своей фейсбук-странице.

      К теме: США требуют от России отпустить задержанных в Крыму рыбаков

      Только что получил информацию, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены
      – написал политик.

      По его словам, Терехов уже связался со своими родными и рассказал, что состояние всех рыбаков удовлетворительное. Они планируют возвращаться домой на собственном судне.

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Украина – Россия Слуга народа ФСБ Конфликт в Азовском море Водный транспорт
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