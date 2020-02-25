Россия отпустила задержанных на Азове украинских рыбаков

Российские оккупанты освободили 4 украинских рыбаков, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники пограничного управления ФСБ РФ.

Об освобождении украинцев сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Мельник на своей фейсбук-странице.

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Только что получил информацию, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены

– написал политик.

По его словам, Терехов уже связался со своими родными и рассказал, что состояние всех рыбаков удовлетворительное. Они планируют возвращаться домой на собственном судне.

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