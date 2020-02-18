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      США требуют от России отпустить задержанных в Крыму рыбаков

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      США осудили задержание Россией украинских рыбаков

      Захваченных 15 февраля в Азовском море рыбаков Керченский городской "суд" арестовал. По мнению штатов, такое событие свидетельствует о незаконном господстве России во всем Азовском море.

      Позицию США по захваченным украинским рыбакам во время телефонной пресс-конференции высказал посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

      Важно: Известны имена украинских рыбаков, которых задержала Россия

      Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые незаконно задержаны в России, включая этих рыбаков,
      – подчеркнул Гилмор.

      Так называемая российская "омбудсмен Крыма" Лариса Опанасюк заявила, что задержанные рыбаки не жаловались и якобы признали свою вину. Тем временем украинская полиция уже открыла уголовное дело по факту задержания 4 моряков.

      Важно! Российские силовики не имели права задерживать украинских моряков на территории Украины согласно Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Что известно о захвате Россией украинского судна

      • В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.
      • По данным сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы также якобы не имели необходимых документов.
      • Полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России украинского судна с четырьмя лицами на борту.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Водный транспорт Украина – Россия Аннексия Крыма
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