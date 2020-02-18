США вимагають від Росії відпустити затриманих у Криму рибалок
Захоплених 15 лютого в Азовському морі рибалок Керченський міський "суд" заарештував. На думку штатів, така подія свідчить про незаконне панування Росії в усьому Азовському морі.
Позицію США щодо захоплених українських рибалок під час телефонної пресконференції висловив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
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Сполучені Штати вимагають негайного звільнення і повернення до України усіх українців, які протиправно затримані в Росії, включаючи цих рибалок,
– наголосив Гілмор.
Так звана російська "омбудсменка Криму" Лариса Опанасюк заявила, що затримані рибалки не скаржилися і нібито визнали свою провину. Тим часом українська поліція уже відкрила кримінальну справу за фактом затримання 4 моряків.
Важливо! Російські силовики не мали права затримувати українських моряків на території Україні відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.
Що відомо про захоплення Росією українського судна
- У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.
- За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.
- Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.
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