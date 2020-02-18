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      США вимагають від Росії відпустити затриманих у Криму рибалок

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      США засудили затримання Росією українських рибалок / ТАСС

      Захоплених 15 лютого в Азовському морі рибалок Керченський міський "суд" заарештував. На думку штатів, така подія свідчить про незаконне панування Росії в усьому Азовському морі.

      Позицію США щодо захоплених українських рибалок під час телефонної пресконференції висловив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

      Важливо: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

      Сполучені Штати вимагають негайного звільнення і повернення до України усіх українців, які протиправно затримані в Росії, включаючи цих рибалок,
      – наголосив Гілмор.

      Так звана російська "омбудсменка Криму" Лариса Опанасюк заявила, що затримані рибалки не скаржилися і нібито визнали свою провину. Тим часом українська поліція уже відкрила кримінальну справу за фактом затримання 4 моряків.

      Важливо! Російські силовики не мали права затримувати українських моряків на території Україні відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Що відомо про захоплення Росією українського судна

      • У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.
      • За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.
      • Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

      Затриманий українець на допиті в окупаційних "правоохоронців": відео

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини Криму Водний транспорт Україна – Росія Анексія Криму
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