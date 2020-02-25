Росія відпустила затриманих на Азові українських рибалок

Російські окупанти звільнили 4 українських рибалок, яких 15 лютого в Азовському морі затримали співробітники прикордонного управління ФСБ РФ.

Про звільнення українців повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Павло Мельник на своїй фейсбук-сторінці.

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Щойно отримав інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено,

– написав політик.

За його словами, Тєрєхов уже зв'язався зі своїми рідними та розповів, що стан усіх рибалок задовільний. Вони планують повертатися додому на власному судні.

Як і чому Росія затримала українських рибалок:

Українські рибалки на судні вийшли в Азовське море з села Райнівка Запорізької області.

15 лютого у західній частині Азовського моря їх затримали росіяни. Після цього рибалок доправили до окупованої Керчі та арештували на 10 діб

За словами окупантів, капітан судна нібито не виконав вимогу прикордонників РФ зупинитися. Окрім того, українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.

На інцидент одразу відреагували в МЗС України. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися усіх міжнародних зобов'язань, звільнити українських рибалок та їх судно.

Важливо! Російські ФСБшники не мали права затримувати українських моряків на території України відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.