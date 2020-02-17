Україна вимагає від Росії негайного повернення затриманих рибалок

Росія повинна неухильно дотримуватись міжнародно-правових зобов’язань та договорів, стороною яких вона є. Зокрема, росіяни зобов’язані передати всі відомості про затриманих в акваторії Азовського моря громадян України.

Саме про це дипломати заявили тимчасово повіреному у справах РФ в Україні та висловили протест через затримання 4 українських рибалок. Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

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Росії передана вимога невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар,

– мовиться у повідомленні.

Також у МЗС вкотре наголошують про статус Криму, біля берегів якого й затримали чоловіків. Там наголошують: Крим – невід’ємна частина суверенної України.

Що відомо про затриманих українських рибалок:

Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.

Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.

Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.

Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.

Райнівка, з якої вирушили українські рибалки

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