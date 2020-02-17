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      Україна вимагає від Росії негайного повернення затриманих рибалок

      27 Читать новость на русском
      МЗС України / zeft.in.ua

      Росія повинна неухильно дотримуватись міжнародно-правових зобов’язань та договорів, стороною яких вона є. Зокрема, росіяни зобов’язані передати всі відомості про затриманих в акваторії Азовського моря громадян України.

      Саме про це дипломати заявили тимчасово повіреному у справах РФ в Україні та висловили протест через затримання 4 українських рибалок. Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

      Актуально: Окупанти захопили українських рибалок в Азовському морі: що їх чекає далі

      Росії передана вимога невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар,
      – мовиться у повідомленні.

      Також у МЗС вкотре наголошують про статус Криму, біля берегів якого й затримали чоловіків. Там наголошують: Крим – невід’ємна частина суверенної України.

      Що відомо про затриманих українських рибалок:

      • Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.
      • Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.
      • Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
      • Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.

      Райнівка, з якої вирушили українські рибалки

      Дивіться також: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Новини Запоріжжя Україна – Росія Анексія Криму МЗС України Новини України
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