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      Окупанти захопили українських рибалок в Азовському морі: що їх чекає далі

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      Човен російських прикордонників / Ілюстративне фото/ angelalex.ru

      Штраф і можливо навіть кримінальна відповідальність – так можуть покарати українських рибалок, яких російські прикордонники затримали у західній частині акваторії Азовського моря. Наразі чоловіки перебувають у СІЗО в окупованій Керчі.

      Там вони проведуть щонайменше 10 діб – саме таке покарання їм призначив так званий "суд" на півострові. Це – адмінарешт – покарання за невиконання вимог щодо зупинки судна. Про це розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.

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      Ми знаємо всіх громадян, які затримані. Рибалки – у слідчому ізоляторі у Керчі. Вчора їх притягнули до адмінвідповідальності у вигляді арешту на 10 днів. Після цього їх мають повернути на територію України. Однак, якщо буде доведена їх участь у браконьєрстві, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність,
      – зауважив він.

      Однак, за словами Дейнека, наразі нема жодної інформації, яка б чітко вказувала на те, що українці незаконно ловили рибу.

      Азовське море – це акваторія, де здійснюється спільне використання водних ресурсів, і російські прикордонники мали право зупинити рибалок і перевірити документи,
      – додав глава Держприкордонслужби.

      Які порушення здійснили українські рибалки:

      • Вони були затримані на відстані 30 миль від берега та здійснили вихід у море з порушеннями. Після повернення в Україну їх притягнуть до адмінвідповідальності в Україні. Йдеться про штраф у розмірі до 170 гривень.
      • Є зізнання власника судна про те, що всі рибалки, нібито, не мали із собою жодних документів. Зокрема і дозволу на вилов риби. Крім того, за даними ФСБ, вони мали з собою заборонені знаряддя для рибного лову.

      Але! Це – інформація російської сторони, яка поки не є підтверджена.

      Що відомо про затриманих рибалок:

      • Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.
      • Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.
      • Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
      • Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Запоріжжя Українці в полоні РФ Новини України Анексія Криму Держприкордонслужба
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