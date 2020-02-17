Окупанти захопили українських рибалок в Азовському морі: що їх чекає далі

Штраф і можливо навіть кримінальна відповідальність – так можуть покарати українських рибалок, яких російські прикордонники затримали у західній частині акваторії Азовського моря. Наразі чоловіки перебувають у СІЗО в окупованій Керчі.

Там вони проведуть щонайменше 10 діб – саме таке покарання їм призначив так званий "суд" на півострові. Це – адмінарешт – покарання за невиконання вимог щодо зупинки судна. Про це розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.

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Ми знаємо всіх громадян, які затримані. Рибалки – у слідчому ізоляторі у Керчі. Вчора їх притягнули до адмінвідповідальності у вигляді арешту на 10 днів. Після цього їх мають повернути на територію України. Однак, якщо буде доведена їх участь у браконьєрстві, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність,

– зауважив він.

Однак, за словами Дейнека, наразі нема жодної інформації, яка б чітко вказувала на те, що українці незаконно ловили рибу.

Азовське море – це акваторія, де здійснюється спільне використання водних ресурсів, і російські прикордонники мали право зупинити рибалок і перевірити документи,

– додав глава Держприкордонслужби.

Які порушення здійснили українські рибалки:

Вони були затримані на відстані 30 миль від берега та здійснили вихід у море з порушеннями. Після повернення в Україну їх притягнуть до адмінвідповідальності в Україні. Йдеться про штраф у розмірі до 170 гривень.

Є зізнання власника судна про те, що всі рибалки, нібито, не мали із собою жодних документів. Зокрема і дозволу на вилов риби. Крім того, за даними ФСБ, вони мали з собою заборонені знаряддя для рибного лову.

Але! Це – інформація російської сторони, яка поки не є підтверджена.

Що відомо про затриманих рибалок: