Окупанти захопили українських рибалок в Азовському морі: що їх чекає далі
Штраф і можливо навіть кримінальна відповідальність – так можуть покарати українських рибалок, яких російські прикордонники затримали у західній частині акваторії Азовського моря. Наразі чоловіки перебувають у СІЗО в окупованій Керчі.
Там вони проведуть щонайменше 10 діб – саме таке покарання їм призначив так званий "суд" на півострові. Це – адмінарешт – покарання за невиконання вимог щодо зупинки судна. Про це розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.
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Ми знаємо всіх громадян, які затримані. Рибалки – у слідчому ізоляторі у Керчі. Вчора їх притягнули до адмінвідповідальності у вигляді арешту на 10 днів. Після цього їх мають повернути на територію України. Однак, якщо буде доведена їх участь у браконьєрстві, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність,
– зауважив він.
Однак, за словами Дейнека, наразі нема жодної інформації, яка б чітко вказувала на те, що українці незаконно ловили рибу.
Азовське море – це акваторія, де здійснюється спільне використання водних ресурсів, і російські прикордонники мали право зупинити рибалок і перевірити документи,
– додав глава Держприкордонслужби.
Які порушення здійснили українські рибалки:
- Вони були затримані на відстані 30 миль від берега та здійснили вихід у море з порушеннями. Після повернення в Україну їх притягнуть до адмінвідповідальності в Україні. Йдеться про штраф у розмірі до 170 гривень.
- Є зізнання власника судна про те, що всі рибалки, нібито, не мали із собою жодних документів. Зокрема і дозволу на вилов риби. Крім того, за даними ФСБ, вони мали з собою заборонені знаряддя для рибного лову.
Але! Це – інформація російської сторони, яка поки не є підтверджена.
Що відомо про затриманих рибалок:
- Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.
- Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.
- Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
- Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.