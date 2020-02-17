18:40
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Окупанти затримали рибалок та кримчанина: Україна вимагає офіційних даних

      83 Читать новость на русском
      Людмила Денісова / investigator.org.ua

      Росіяни досі не надали офіційних даних стосовно нещодавно затриманих українців в окупованому Криму та поблизу його берегів. Зокрема, Україна так і не отримала повних анкетних даних про бранці та, інформацію про підстави їх затримання.

      Зауважимо, що 3 лютого російські окупанти затримали 55-річного кримчанина Нарімана Межмедінова за підозрою в участі у добровольчому батальйоні імені Челебіджіхана. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Ще 4 українців затримали у західній частині Азовського моря 15 лютого, вони – рибалки. Попри це Росія не надає Україні необхідні документи про затримання цих громадян. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська омбудсменка Людмила Денісова.

      Актуально: Окупанти затримали українських рибалок у Криму: що відомо про їхній стан

      Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних затриманих та процесуального статусу – відсутні,
      – наголошує вона.

      Так, Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані стосовно затриманих українських громадян.

      Також вона закликала представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо цих фактів затримання та не допустити порушення основоположних прав і свобод бранців.

      Що відомо про затриманих рибалок:

      • Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.
      • Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.
      • Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.
      • Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.

      Що відомо про затриманого кримчанина:

      • Це 55-річний Наріман Межмедінов. Його затримали ще 3 лютого.
      • Так званий суд окупантів арештував чоловіка.
      • Його підозрюють в участі у добровольчому батальйоні імені Челебіджіхана, який окупанти вважають "незаконним".
      • Йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.
      Джима може стати 3-ю українкою, яка виграє Кришталевий глобус: що для цього потрібно
      сьогодні
      5970
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Запоріжжя Україна – Росія Українці в полоні РФ Анексія Криму Людмила Денісова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 501
      сьогодні , 17:05 Найважливіше з Мюнхена: "Поки я говорю, у центрі мого Донецьку когось жорстко катують"
      Мустафа Найєм 531
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      996
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      279
      сьогодні , 16:34 Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною
      Юлія Поскробок 2508
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук