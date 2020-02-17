Окупанти затримали рибалок та кримчанина: Україна вимагає офіційних даних

Росіяни досі не надали офіційних даних стосовно нещодавно затриманих українців в окупованому Криму та поблизу його берегів. Зокрема, Україна так і не отримала повних анкетних даних про бранці та, інформацію про підстави їх затримання.

Зауважимо, що 3 лютого російські окупанти затримали 55-річного кримчанина Нарімана Межмедінова за підозрою в участі у добровольчому батальйоні імені Челебіджіхана. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Ще 4 українців затримали у західній частині Азовського моря 15 лютого, вони – рибалки. Попри це Росія не надає Україні необхідні документи про затримання цих громадян. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська омбудсменка Людмила Денісова.

Актуально: Окупанти затримали українських рибалок у Криму: що відомо про їхній стан

Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних затриманих та процесуального статусу – відсутні,

– наголошує вона.

Так, Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані стосовно затриманих українських громадян.

Також вона закликала представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо цих фактів затримання та не допустити порушення основоположних прав і свобод бранців.

Що відомо про затриманих рибалок:

Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України.

Його затримали росіяни у західній частині Азовського моря. Кажуть, що капітан судна не виконав вимогу прикордонників зупинитися.

Українці начебто не мали документів, що посвідчують їх особи, а на борту їх судна було 290 рибин камбали-калкан.

Зараз судно і рибалки перебувають в окупованій Росією Керчі. Їх арештували на 10 діб.

Що відомо про затриманого кримчанина: