Оккупанты задержали рыбаков и крымчанина: Украина требует официальных данных
Россияне до сих пор не предоставили официальных данных о недавно задержанных украинцах в оккупированном Крыму и вблизи его берегов. В частности, Украина так и не получила полных анкетных данных о пленниках и, информацию об основаниях их задержания.
Заметим, что 3 февраля российские оккупанты задержали 55-летнего крымчанина Наримана Межмединова по подозрению в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Еще 4 украинцев задержали в западной части Азовского моря 15 февраля, они – рыбаки. Несмотря на это Россия не предоставляет Украине необходимые документы о задержании этих граждан. Об этом на своей фейсбук-странице написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины. Официальные сообщения о подтверждении личных данных задержанных и процессуального статуса – отсутствуют,
– отмечает она.
Так, Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных украинских граждан.
Также она призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию по этим фактам задержания и не допустить нарушения основополагающих прав и свобод пленников.
Что известно про задержанных рыбаков:
- Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
- Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.
- Украинцы будто бы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
- Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.
Что известно о задержанном крымчанине:
- Это 55-летний Нариман Межмединов. Его задержали еще 3 февраля.
- Так называемый суд оккупантов арестовал мужчину.
- Его подозревают в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана, который оккупанты считают "незаконным".
- Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.