Оккупанты задержали рыбаков и крымчанина: Украина требует официальных данных

Россияне до сих пор не предоставили официальных данных о недавно задержанных украинцах в оккупированном Крыму и вблизи его берегов. В частности, Украина так и не получила полных анкетных данных о пленниках и, информацию об основаниях их задержания.

Заметим, что 3 февраля российские оккупанты задержали 55-летнего крымчанина Наримана Межмединова по подозрению в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Еще 4 украинцев задержали в западной части Азовского моря 15 февраля, они – рыбаки. Несмотря на это Россия не предоставляет Украине необходимые документы о задержании этих граждан. Об этом на своей фейсбук-странице написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины. Официальные сообщения о подтверждении личных данных задержанных и процессуального статуса – отсутствуют,

– отмечает она.

Так, Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных украинских граждан.

Также она призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию по этим фактам задержания и не допустить нарушения основополагающих прав и свобод пленников.

Что известно про задержанных рыбаков:

Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.

Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.

Украинцы будто бы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.

Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.

Что известно о задержанном крымчанине: