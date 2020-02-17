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      Оккупанты задержали рыбаков и крымчанина: Украина требует официальных данных

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      Людмила Денисова / investigator.org.ua

      Россияне до сих пор не предоставили официальных данных о недавно задержанных украинцах в оккупированном Крыму и вблизи его берегов. В частности, Украина так и не получила полных анкетных данных о пленниках и, информацию об основаниях их задержания.

      Заметим, что 3 февраля российские оккупанты задержали 55-летнего крымчанина Наримана Межмединова по подозрению в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Еще 4 украинцев задержали в западной части Азовского моря 15 февраля, они – рыбаки. Несмотря на это Россия не предоставляет Украине необходимые документы о задержании этих граждан. Об этом на своей фейсбук-странице написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

      Актуально: Оккупанты задержали украинских рыбаков в Крыму: что известно об их состоянии

      Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины. Официальные сообщения о подтверждении личных данных задержанных и процессуального статуса – отсутствуют,
      – отмечает она.

      Так, Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных украинских граждан.

      Также она призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию по этим фактам задержания и не допустить нарушения основополагающих прав и свобод пленников.

      Что известно про задержанных рыбаков:

      • Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
      • Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.
      • Украинцы будто бы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
      • Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.

      Что известно о задержанном крымчанине:

      • Это 55-летний Нариман Межмединов. Его задержали еще 3 февраля.
      • Так называемый суд оккупантов арестовал мужчину.
      • Его подозревают в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана, который оккупанты считают "незаконным".
      • Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.
      Все о погибших в авиакатастрофе МАУ украинцах
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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Людмила Денисова Новости политики
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