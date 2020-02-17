11:59
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Окупанти затримали українських рибалок у Криму: що відомо про їхній стан

      0
      Частина затриманих моряків / Колаж 24 каналу

      Російські силовики незаконно затримали українських рибалок в Азовському морі 15 лютого, згодом "суд" арештував їх на 10 днів. Окупанти переконують, що з українцями все гаразд.

      Так звана російська "омбудсменка Криму" Лариса Опанасюк заявила, що затримані рибалки не скаржилися, повідомляє "РИА Новости".

      Детальніше: Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

      За словами Опанасюк, наразі триває розгляд справи.

      Українських рибалок затримали у Криму: що відомо

      У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту. За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.

      Важливо!  Російські силовики не мали права затримувати українських моряків на території Україні відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Згодом Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, які нібито визнали свою винну у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.

      Зауважимо, що українська поліція уже відкрила кримінальну справу за фактом затримання 4 моряків. 

      Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
      сьогодні
      45125
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини політики Поліція Новини Росії Рішення суду Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:03 Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
      Олена Кук 45125
      сьогодні , 08:40 Інсульт та перша допомога: що повинен знати кожен
      Уляна Супрун 2262
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      319
      сьогодні , 08:02 Головні новини 16 лютого: затримання кримінального авторитета Анісімова, Данілов в Ірані
      Емал Набі 2441
      16 лютого , 22:00 Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламають плани Кремля: блоги тижня
      Блоги тижня 3758
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук