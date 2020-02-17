Окупанти затримали українських рибалок у Криму: що відомо про їхній стан

Російські силовики незаконно затримали українських рибалок в Азовському морі 15 лютого, згодом "суд" арештував їх на 10 днів. Окупанти переконують, що з українцями все гаразд.

Так звана російська "омбудсменка Криму" Лариса Опанасюк заявила, що затримані рибалки не скаржилися, повідомляє "РИА Новости".

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За словами Опанасюк, наразі триває розгляд справи.

Українських рибалок затримали у Криму: що відомо

У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту. За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.

Важливо! Російські силовики не мали права затримувати українських моряків на території Україні відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Згодом Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, які нібито визнали свою винну у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.

Зауважимо, що українська поліція уже відкрила кримінальну справу за фактом затримання 4 моряків.