Оккупанты задержали украинских рыбаков в Крыму: что известно об их состоянии

Российские силовики незаконно задержали украинских рыбаков в Азовском море 15 февраля, впоследствии "суд" арестовал их на 10 дней. Оккупанты утверждают, что с украинцами все в порядке.

Так называемая российская "омбудсмен Крыма" Лариса Опанасюк заявила, что задержанные рыбаки не жаловались, сообщает "РИА Новости".

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По словам Опанасюк, сейчас идет рассмотрение дела.

Украинских рыбаков задержали в Крыму: что известно

В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту. По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы тоже якобы не имели необходимых документов.

Важно! Российские силовики не имели права задерживать украинских моряков на территории Украины в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии Керченский городской "суд" арестовал четырех украинских рыбаков, которые якобы признали свою вину в незаконной вылове рыбы. Украинцев задержали на 10 дней.

Заметим, что украинская полиция уже возбудила уголовное дело по факту задержания 4 моряков.