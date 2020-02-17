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      Оккупанты захватили украинских рыбаков в Азовском море: что их ждет дальше

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      Лодка российских пограничников / Иллюстративное фото / angelalex.ru

      Штраф и возможно даже уголовная ответственность – так могут наказать украинских рыбаков, которых российские пограничники задержали в западной части акватории Азовского моря. Сейчас мужчины находятся в СИЗО в оккупированной Керчи.

      Там они проведут не менее 10 суток – именно такое наказание им назначил так называемый "суд" на полуострове. Это – админарест – наказание за невыполнение требований об остановке судна. Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

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      Мы знаем всех задержанных граждан. Рыбаки – в следственном изоляторе в Керчи. Вчера их привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 дней. После этого их должны вернуть на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерстве, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность,
      – отметил он.

      Однако, по словам Дейнеко, пока нет никакой информации, которая бы четко указывала на то, что украинцы незаконно ловили рыбу.

      Азовское море – это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы,
      – добавил глава Госпогранслужбы.

      Какие нарушения осуществили украинские рыбаки:

      • Они были задержаны на расстоянии 30 миль от берега и осуществили выход в море с нарушениями. По возвращении в Украину их привлекут к административной ответственности в Украине. Речь идет о штрафе в размере до 170 гривен.
      • Есть признание владельца судна о том, что все рыбаки, якобы, не имели с собой никаких документов. В том числе и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели с собой запрещенные орудия для рыбной ловли.

      Но! Это – информация российской стороны, которая пока не подтверждена.

      Что известно о задержанных рыбаков:

      • Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
      • Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.
      • Украинцы якобы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
      • Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Госпогранслужба
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