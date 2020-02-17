Оккупанты захватили украинских рыбаков в Азовском море: что их ждет дальше
Штраф и возможно даже уголовная ответственность – так могут наказать украинских рыбаков, которых российские пограничники задержали в западной части акватории Азовского моря. Сейчас мужчины находятся в СИЗО в оккупированной Керчи.
Там они проведут не менее 10 суток – именно такое наказание им назначил так называемый "суд" на полуострове. Это – админарест – наказание за невыполнение требований об остановке судна. Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.
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Мы знаем всех задержанных граждан. Рыбаки – в следственном изоляторе в Керчи. Вчера их привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 дней. После этого их должны вернуть на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерстве, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность,
– отметил он.
Однако, по словам Дейнеко, пока нет никакой информации, которая бы четко указывала на то, что украинцы незаконно ловили рыбу.
Азовское море – это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы,
– добавил глава Госпогранслужбы.
Какие нарушения осуществили украинские рыбаки:
- Они были задержаны на расстоянии 30 миль от берега и осуществили выход в море с нарушениями. По возвращении в Украину их привлекут к административной ответственности в Украине. Речь идет о штрафе в размере до 170 гривен.
- Есть признание владельца судна о том, что все рыбаки, якобы, не имели с собой никаких документов. В том числе и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели с собой запрещенные орудия для рыбной ловли.
Но! Это – информация российской стороны, которая пока не подтверждена.
Что известно о задержанных рыбаков:
- Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
- Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.
- Украинцы якобы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
- Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.