Оккупанты захватили украинских рыбаков в Азовском море: что их ждет дальше

Штраф и возможно даже уголовная ответственность – так могут наказать украинских рыбаков, которых российские пограничники задержали в западной части акватории Азовского моря. Сейчас мужчины находятся в СИЗО в оккупированной Керчи.

Там они проведут не менее 10 суток – именно такое наказание им назначил так называемый "суд" на полуострове. Это – админарест – наказание за невыполнение требований об остановке судна. Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

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Мы знаем всех задержанных граждан. Рыбаки – в следственном изоляторе в Керчи. Вчера их привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 дней. После этого их должны вернуть на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерстве, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность,

– отметил он.

Однако, по словам Дейнеко, пока нет никакой информации, которая бы четко указывала на то, что украинцы незаконно ловили рыбу.

Азовское море – это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы,

– добавил глава Госпогранслужбы.

Какие нарушения осуществили украинские рыбаки:

Они были задержаны на расстоянии 30 миль от берега и осуществили выход в море с нарушениями. По возвращении в Украину их привлекут к административной ответственности в Украине. Речь идет о штрафе в размере до 170 гривен.

Есть признание владельца судна о том, что все рыбаки, якобы, не имели с собой никаких документов. В том числе и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели с собой запрещенные орудия для рыбной ловли.

Но! Это – информация российской стороны, которая пока не подтверждена.

Что известно о задержанных рыбаков: