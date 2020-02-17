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      Украина требует от России немедленного возврата задержанных рыбаков

      55 Читати новину українською
      МИД Украины / zeft.in.ua

      Россия должна неукоснительно соблюдать международно-правовые обязательства и договоры, стороной которых она является. В частности, россияне обязаны передать все сведения о задержанных в акватории Азовского моря гражданах Украины.

      Именно об этом дипломаты заявили временно поверенному в делах РФ в Украине и выразили протест из-за задержания 4 украинских рыбаков. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

      Актуально: Оккупанты захватили украинских рыбаков в Азовском море: что их ждет дальше

      России передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь,
      – говорится в сообщении.

      Также в МИД в очередной раз подчеркивают статус Крыма, у берегов которого и задержали мужчин. Там отмечают: Крым – неотъемлемая часть суверенной Украины.

      Что известно о задержанных украинских рыбаках:

      • Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
      • Его задержали россияне в западной части Азовского моря. Говорят, что капитан судна не выполнил требование пограничников остановиться.
      • Украинцы якобы не имели документов, удостоверяющих их личности, а на борту их судна было 290 рыбин камбалы-калкан.
      • Сейчас судно и рыбаки находятся в оккупированной Россией Керчи. Их арестовали на 10 суток.

      Райновка, с которой отправились украинские рыбаки

      Смотрите также: Известны имена украинских рыбаков, которых задержала Россия

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Запорожья Украина – Россия Аннексия Крыма МИД Украины
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