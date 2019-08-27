Россия перебрасывает в Крым военную технику: видео
Российская Федерация перебрасывает военные технику в Крым. Колонна из России прошла накануне по Керченскому мосту.
Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.
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В колонне были грузовика "КамАЗ", топливные заправщики и автомобили материального обеспечения.
Технику, мол, переправляют в Крым в рамках военных учений, которые планируют провести на территории полуострова.
Видео: Россия перебрасывает в Крым военную технику
Источник: 24 канал
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