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      Россия перебрасывает в Крым военную технику: видео

      58 Читати новину українською
      Колонна с грузовиками "КамАЗ"
      Колонна с грузовиками "КамАЗ" / Screenshot

      Российская Федерация перебрасывает военные технику в Крым. Колонна из России прошла накануне по Керченскому мосту.

      Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.

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      В колонне были грузовика "КамАЗ", топливные заправщики и автомобили материального обеспечения.

      Технику, мол, переправляют в Крым в рамках военных учений, которые планируют провести на территории полуострова.

      росія техніка крим

      Видео: Россия перебрасывает в Крым военную техник​у

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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