Россия перебрасывает в Крым военную технику: видео

Российская Федерация перебрасывает военные технику в Крым. Колонна из России прошла накануне по Керченскому мосту.

Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.

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В колонне были грузовика "КамАЗ", топливные заправщики и автомобили материального обеспечения.

Технику, мол, переправляют в Крым в рамках военных учений, которые планируют провести на территории полуострова.

Видео: Россия перебрасывает в Крым военную техник​у