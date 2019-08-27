Росія перекидає в Крим військову техніку: відео
Російська Федерація переправляє військові техніку в Крим. Колона з Росії пройшла напередодні Керченським мостом.
Відповідне відео опублікували на офіційному сайті Міноборони Росії.
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В колоні були вантажівки "КАМАЗ", паливні заправники та автомобілі матеріального забезпечення.
Техніку, мовляв, переправляють в Крим у рамках військових навчань, які планують провести на території півострова.
Відео: Росія перекидає в Крим військову техніку
Джерело: 24 канал
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