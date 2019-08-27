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      Росія перекидає в Крим військову техніку: відео

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      Колону з вантажівками «КамАЗ"
      Колону з вантажівками «КамАЗ" / Screenshot

      Російська Федерація переправляє військові техніку в Крим. Колона з Росії пройшла напередодні Керченським мостом.

      Відповідне відео опублікували на офіційному сайті Міноборони Росії.

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      В колоні були вантажівки "КАМАЗ", паливні заправники та автомобілі матеріального забезпечення.

      Техніку, мовляв, переправляють в Крим у рамках військових навчань, які планують провести на території півострова.

      росія техніка крим

      Відео: Росія перекидає в Крим військову техніку

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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