Россия подсадила Германию на "рыночную иглу" – эксперт

В Российской Федерации созданы определенные преференции для крупного немецкого бизнеса.

Нынешняя же парламентская коалиция этой страны представлена лоббистами интересов такого бизнеса, этим и объясняется разрешение Германии, выданное на строительство газопровода "Северный поток-2", в котором заинтересована Россия. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

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Так, в частности, директор Института внешней политики Григорий Перепелица отмечает следующее: "Немцы к России настроены преимущественно позитивно. С Россией ассоциируется и объединение Германии – именно Горбачев "дал добро" на снос Берлинской стены. После чего Германия стала лидером в Европе и экономическим, и геополитическим, влиятельным игроком на европейском континенте и не только", цитирует эксперта Радио Свобода.

Но дело не только в падении Берлинской стены. Россия ответила "открытием для немецкого бизнеса огромных рынков. Немецкий бизнес фактически "сел на иглу" России. Рыночную "иглу". Такие компании, как "Мерседес", "Сименс" получили колоссальные преференции от российского правительства. "Северный поток-2" – тоже очередной проект, работающий на немецкий бизнес, который не хочет терять баснословные сверхприбыли", – говорит Перепелица.

К тому же, добавляет он, "как раз социал-демократы (которые вошли в новосозданную парламентскую коалицию – "24") представляют интересы крупного немецкого бизнеса. Более того, в Бундестаг пришла "Альтернатива для Германии", которая имеет четкую пророссийскую ориентацию. Следовательно канцлеру Германии Ангеле Меркель очень трудно найти баланс между европейскими ценностями и интересами крупного немецкого бизнеса. Возможности проведения предыдущей политики, отстаивать европейскую солидарность, у нее значительно уменьшились.

"То, что может быть предательством европейских ценностей, может быть и победой интересов немецкого бизнеса. Нашу надежду относительно опоры на Германию будет гораздо сложнее реализовать. Путин в гибридной войне проводит очень селективную стратегию – одним дает "пряники", как Германии, другим – убивает химическим оружием людей, которые находятся под юрисдикцией стран Запада, как в Британии. Манипулируя интересами европейских стран, добивается определенного успеха", – резюмирует эксперт.

Больше узнавайте из публикации: "Германия: еще друг или уже нет?"

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