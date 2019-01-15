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      Россия похвасталась "пьяным" нововведением в почтовых отделениях: фото

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      Россия похвастались продажей пива в отделениях почты
      Россия похвастались продажей пива в отделениях почты / govoritmoskva.ru

      В 3200 отделениях "Почты России" организовали продажу пива и других слабоалкогольных напитков. Также в почтовых отделениях можно приобрести мясные консервы и другие продукты.

      Об этом на радиостанции  "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь "Почты России" Даниил Скидан.

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      "Основной акцент сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции", – сказал Скидан.

      алкоголь

      Продажа алкоголя в отделении почты РФ

      Он добавил, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно погибают более 1200 человек из-за некачественного алкоголя в Российской Федерации.

      К слову, украинцы могут не только в банках или пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях покупать и продавать иностранную валюту.

       

      Теги: Алкоголь Новости России
      Источник: 24 Канал
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