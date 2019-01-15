Росія похизувалася "п'яним" нововведенням у поштових відділеннях: фото

У 3200 відділеннях "Пошти Росії" організували продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв. Також у поштових відділеннях можна придбати м'ясні консерви та інші продукти.

Про це радіостанції "Говорит Москва" повідомив прес-секретар "Пошти Росії" Данило Скидан.

Читайте також: В "Укрпошті" з'явиться нова зручна функція

"Основний акцент зроблений на сільські відділення поштового зв'язку, які надають населенню доступ до якісної, сертифікованої алкогольної продукції", – сказав Скидан.



Продаж алкоголю у відділені пошти РФ

Він додав, що за даними Росспоживнагляду, щорічно гинуть понад 1200 осіб через неякісний алкоголь в Російській Федерації.

До слова, українці можуть не лише в банках чи пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях купувати і продавати іноземну валюту.