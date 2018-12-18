В "Укрпошті" з'явиться нова зручна функція
Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. "Укрпошта" зможе сповіщати клієнтів про доставку посилки через смс та інтернет.
Про це повідомило видання "РБК-Україна".
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Це дозволить отримувати послуги в найбільш зручний для клієнтів час, а також впровадити нові способи доставки поштових відправлень,
– наголошується у пояснювальній записці.
Міністри дозволили внести зміни до правил надання послуг поштового зв'язку.
Завдяки такому рішенню, можна буде використовувати SMS-повідомлення та інтернет для інформування клієнтів про доставку посилки.
Джерело: 24 Канал
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