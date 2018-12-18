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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В "Укрпочте" появится новая удобная функция

      88 Читати новину українською
      "Укрпочта" будет извещать клиентов о доставке посылки через смс
      "Укрпочта" будет извещать клиентов о доставке посылки через смс / Фото из открытых источников

      Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. "Укрпочта" сможет оповещать клиентов о доставке посылки через смс и интернет.

      Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

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      Это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений,
      – отмечается в пояснительной записке.

      Министры разрешили внести изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.

      Благодаря такому решению, можно будет использовать SMS-сообщения и интернет для информирования клиентов о доставке посылки.

      Теги: Новости Украины Новая почта
      Источник: 24 Канал
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