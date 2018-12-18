В "Укрпочте" появится новая удобная функция

Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. "Укрпочта" сможет оповещать клиентов о доставке посылки через смс и интернет.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

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Это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений,

– отмечается в пояснительной записке.

Министры разрешили внести изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.

Благодаря такому решению, можно будет использовать SMS-сообщения и интернет для информирования клиентов о доставке посылки.