В "Укрпочте" появится новая удобная функция
Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. "Укрпочта" сможет оповещать клиентов о доставке посылки через смс и интернет.
Об этом сообщило издание "РБК-Украина".
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Это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений,
– отмечается в пояснительной записке.
Министры разрешили внести изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.
Благодаря такому решению, можно будет использовать SMS-сообщения и интернет для информирования клиентов о доставке посылки.
Источник: 24 Канал
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