В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу

Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпочты".

Об этом сам Смелянский заявил в эфире 5 канала.

Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто, чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, чувствовали нормальную атмосферу,

– пояснил глава "Укрпочты".

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Смелянский отметил, что хочет сделать из "Укрпочты" нормальную бизнес-компанию, и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.

При этом он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте: "Разносить – пожалуйста, это наша работа".

В то же время, по словам главы "Укрпочты", он сам пересматривает все политматериалы прежде чем их начинают разносить.