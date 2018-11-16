У відділеннях "Укрпошти" заборонили політичну рекламу

Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський закрив послугу надання площ під розміщення політичної реклами у відділеннях "Укрпошти".

Про це сам Смілянський заявив в ефірі 5 каналу.

Я закрив політичну рекламу у відділеннях. Якщо ви зайдете – ви не побачите політичної реклами – я закрив її як послугу. Просто, щоб не вирішувати, хто висітиме над туалетом, праворуч, ліворуч. Щоб пошта була поштою. Щоб люди, коли заходили, відчували нормальну атмосферу,

– пояснив голова "Укрпошти".

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Смілянський наголосив, що хоче зробити з "Укрпошти" нормальну бізнес-компанію, і не вважає, що її відділення повинні ставати агітаційними пунктами.

При цьому він не бачить проблеми з розповсюдженням агітаційних матеріалів поштою: "Розносити – будь ласка, це наша робота".

Водночас, за словами очільника "Укрпошти", він сам переглядає всі політматеріали перш ніж їх починають розносити.