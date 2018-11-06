Россия полностью заблокировала обмен и освобождение украинских заложников, – Геращенко

Во вторник, 6 ноября, на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона вновь потребовала от России предоставить официальный ответ на предложение об обмене преступников-россиян на политзаключенных-украинцев. Однако Россия полностью заблокировала вопрос освобождения заложников.

Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев-гражданских и военных, которые незаконно и годами удерживаются на оккупированном Донбассе,

– написала украинский политик.

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При этом Геращенко отметила, что представители Москвы заняли деструктивную позицию и заблокировали вопрос освобождения заложников.

"К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила о проведении "выборов" в ОРДЛО и старается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, чтобы только не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир – и всему миру Москва демонстрирует презрение и невозможность договариваться", – отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.