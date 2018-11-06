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      Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників, – Геращенко

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      Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників
      Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників / Ілюстративне фото

      У вівторок, 6 листопада, у Меньку на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона знову зажадала від Росії надати офіційну відповідь на пропозицію про обмін злочинців-росіян на політв'язнів-українців. Проте Росія повністю заблокувала питання звільнення заручників.

      Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

      Українська сторона сьогодні ще раз звернулася з вимогою до представників РФ негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати їм 23 злочинців-росіян в обмін на політв’язнів Кремля. Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців-цивільних і військових, які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі,
      – написала український політик.

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      При цьому Геращенко наголосила, що представники Москви зайняли деструктивну позицію і заблокували питання звільнення заручників.

      "На жаль, деструктивна позиція Москви, яка відверто заявила і про проведення "виборів" в ОРДЛО і намагається на повну втручатися у виборчу кампанію в Україні, ставлячи на лояльних кандидатів і кандидаток, аби тільки не Порошенко, повністю заблокувала питання звільнення заручників. За Сенцова бореться весь світ – і всьому світу Москва демонструє презирство і неможливість домовлятися", – наголосила представник України в гуманітарній підгрупі.

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Ірина Геращенко Обмін полоненими заручники
      Джерело: 24 канал
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