Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників, – Геращенко

У вівторок, 6 листопада, у Меньку на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона знову зажадала від Росії надати офіційну відповідь на пропозицію про обмін злочинців-росіян на політв'язнів-українців. Проте Росія повністю заблокувала питання звільнення заручників.

Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Українська сторона сьогодні ще раз звернулася з вимогою до представників РФ негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати їм 23 злочинців-росіян в обмін на політв’язнів Кремля. Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців-цивільних і військових, які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі,

– написала український політик.

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При цьому Геращенко наголосила, що представники Москви зайняли деструктивну позицію і заблокували питання звільнення заручників.

"На жаль, деструктивна позиція Москви, яка відверто заявила і про проведення "виборів" в ОРДЛО і намагається на повну втручатися у виборчу кампанію в Україні, ставлячи на лояльних кандидатів і кандидаток, аби тільки не Порошенко, повністю заблокувала питання звільнення заручників. За Сенцова бореться весь світ – і всьому світу Москва демонструє презирство і неможливість домовлятися", – наголосила представник України в гуманітарній підгрупі.