Россия попросила назвать цели, которые США планируют атаковать в Сирии

Россия предложила правительству США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей Организации по запрещению химического оружия.

Об этом сообщило агентство "РИА "Новости" со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензя

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У нас есть конкретное предложение к американским коллегам – объявите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки",

– сказал Небензя.

Постпред добавил, что если власти США подозревают связь сирийских объектов с хранением или применением химического оружия, то необходимо передать эти сведения в ОЗХО для проведения инспекции, предусмотренной химконвенцией.

При этом Небензя заявил, что России точно известно, что на неподконтрольную сирийской власти территорию сложными маршрутами завезли ядовитые вещества и оборудование, которые боевики собираются использовать для провокаций. Он подчеркнул, что представители незаконных вооруженных формирований уже прошли инструктаж западных спецслужб.

Вместе с этим Небензя обратил внимание, что "одновременно вблизи Сирии наблюдается военное присутствие ключевых западных стран, их официальные лица выступают с агрессивными заявлениями".

Напомним, Трамп и высшие должностные лица предупредили сирийский режим и его союзников, Россию и Иран, не использовать химическое оружие или безрассудно убивать людей. Он заявил, что весь мир и Америка будут "очень злые", если в сирийской провинции Идлиб состоится насилие и применение химического оружия.