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Россия постоянно будет проводить этнические чистки на оккупированных территориях, – эксперт

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Грузия подала иск против России о нарушении прав человека
Грузия подала иск против России о нарушении прав человека / Фото из открытых источников

В Грузии сложнее ситуация с оккупированными территориями, чем у Украины. Но уже Грузия подала иск против России в ЕСПЧ за нарушения прав человека и этнические чистки.

Об этом 24 канала в комментарии рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Как замечает специалист, аналогичные иски и резолюции, в частности, о дискриминации в Крыму в отношении крымских татар, обусловлены попыткой привлечь Россию к ответственности в тех форматах, где она участвует. В том числе, в Европейский суд по правам человека. По словам Хары, других механизмов пока нет. Поэтому мы должны использовать имеющиеся.

С самого начала конфликта были этнические чистки в Абхазии и Южной Осетии, которые продолжаются и сейчас. Россияне чувствуют себя там уверенно. И пока там будут те, кто будет представлять другие политические взгляды, этническую и религиозную группу, зачистки будут продолжаться. Так жила Российская империя, потом СССР и сейчас путинская РФ,
– подчеркивает Александр Хара.

По его словам, путинский режим – репрессивный относительно собственных граждан, а тем более на оккупированных территориях – в Крыму или отторгнутых частях Грузии. Хотя Грузия после 2008 года находится в худшем состоянии, чем Украина.

"В Тбилиси нет юридических зацепок относительно нарушения территориальной целостности. Россия признавала свои марионеточные образования – Южную Осетию и Абхазию – чтобы, так сказать, узаконить свое военное присутствие там", – отмечает Хара.

У Украины есть основания для обращений в международные инстанции в связи с нарушением Россией территориальной целостности, однако мы пока не обращались в ЕСПЧ. Но опыт Грузии, отмечает дипломат, будет интересным и полезным для нас.

Напомним, Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин на временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Грузии Южная Осетия Абхазия
Источник: 24 Канал
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