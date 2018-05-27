Россия предоставила Турции скидку на газ, – Эрдоган

Россия согласилась предоставить Турции скидку около 1 миллиарда долларов на газ, поставленный в 2015-2016 годах.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, однако российский "Газпром" пока его не комментирует, пишет Голос Америки.

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Выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме, Эрдоган подчеркнул, что Россия изначально отказалась предоставить скидку, по причине чего Турция обратилась в международный арбитраж. В результате было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процентов за газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, а это около 1 миллиарда долларов.

Напомним, в субботу, 26 мая, российский газовый монополист "Газпром" подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины.