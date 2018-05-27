Росія надала Туреччині знижку на газ, – Ердоган

Росія погодилася надати Туреччині знижку близько 1 мільярда доларів на газ, поставлений в 2015-2016 роках.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, проте російський "Газпром" поки не коментує таку заяву, пише Голос Америки.

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Виступаючи на передвиборному мітингу в Ерзурумі, Ердоган підкреслив, що Росія спочатку відмовилася надати знижку, через що Туреччина звернулася в міжнародний арбітраж. В результаті було досягнуто згоди про знижку в розмірі 10,25 відсотків за газ, поставлений в 2015 і 2016 роках, а це близько 1 мільярда доларів.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, російський газовий монополіст "Газпром" підписав угоду з турецьким урядом про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" для подальшого транзиту газу до країн-членів ЄС в обхід України.