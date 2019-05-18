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      Россия превратила оккупированный Крым в военную базу: реакция цивилизованного мира

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      Годы оккупации превратили Крым в военную базу. За более чем 5 лет количество военных на полуострове выросло более чем в два раза. То же самое касается техники: ракетных комплексов, установок противовоздушной обороны, подводных крейсеров, лодок и танков

      От такого стремительного наращивания военной силы напряглась и Европа.

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      Россия постоянно воюет и вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Но упорно это отрицает, как и то, что аннексировала Крым и убивает украинцев на Донбассе.

      Стремление представить Россию в качестве главной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. При этом практические действия альянса, усиление активности в Черном и Балтийском морях ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны,
      – заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

      И она реагирует. Украинский Крым уже превратили в сплошную военную базу оккупанта.

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      Россия увеличивает свою военную силу

      Туда стягивают противокорабельные ракетные комплексы Бал, ракетные установки противовоздушной обороны и строят станции радиоэлектронной борьбы.

      Согласно нашим данным, закончилось переоснащение подводными лодками. Сейчас Черноморский флот имеет 6 новейших подводных лодок, оснащенных системой Калибр. Осуществляются меры по наращиванию на теретории Крыма самолетов и вертолетов. После аннексии количество самолетов увеличилось в 100 раз,
      – сказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

      До оккупации в Крыму было 12 тысяч российских военных, сейчас почти 32, и уже впоследствии их численность планируют увеличить до 43. Более того, оккупанты используют Крым как плацдарм для размещения оружия массового поражения.

      Россия провела значительные работы по восстановлению мест хранения ядерных боеприпасов и мы не исключаем того, что на территории оккупированного Крыма уже есть эти ядерные боеприпасы,
      - отметил военный эксперт Александр Полищук.

      Правда, отечественная разведка это не подтверждает. Говорят, не замечают перемещения ядерных боезарядов. Зато полуостров, на котором работает более ста предприятий оборонного сектора, служит главной логистической базой для продолжения войны в Сирии.

      Черноморский флот обеспечивает все военные контингенты и действия войск в этих зонах. С другой стороны, планируется размещение даже стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с крылатыми ракетами, которые могут поражать значительную часть европейских стран,
      – сказал председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

      Убегая от войны, беженцы заполоняют европейские страны. Под угрозой внутренняя безопасность Европейского союза.

      "Оккупация Крыма позволила россиянам развернуть дополнительные воинские способности, что угрожают Румынии, на территории которой разворачиваются системы противовоздушной обороны США. Модернизация вооруженных сил, систем вооружений, расположенных в Крыму. Я говорю о ракетных системах, прежде всего-морского базирования ракета "Калибр", которая из экватории Черного моря, может угрожать половине стран ЕС", - подчеркнул эксперт-международник Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

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      Москва демонстрирует свою мощь устраивая военные парады и выставки вооружений. Осенью в Сибири и на Дальнем Востоке состоялись самые масштабные за полвека военные учения. На очереди еще одни – российско-белорусские. И за мерами оборонного характера скрывается попытка аннексии, говорят эксперты.

      "Россия массово перебросит свои войска в Беларусь для участия в учениях, а на самом деле, руководствуясь союзным договором пытаться убедить Лукашенко, чтобы завершить создание союзного государства", – добавил военный эксперт Александр Полищук.

      Захват земель – вот, что интересует Кремль. И украинский Крым в этом плане – не более, чем военная база. Наращивание военной мощи на полуострове – молчаливая ответ Украине и всей Европе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Евросоюз Новости Крыма Оружие
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