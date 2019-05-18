Росія перетворила окупований Крим на військову базу: реакція цивілізованого світу

Роки окупації перетворили Крим на військову базу. За понад 5 років кількість військових на півострові зросла більш ніж у двічі. Те ж саме стосується техніки: ракетних комплексів, установок протиповітряної оборони, підводних крейсерів, човнів і танків

Від такого стрімкого нарощування військової сили напружилася і Європа.

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Росія постійно воює і вкладає мільярдні ресурси в розвиток військової інфраструктури. Але вперто це заперечує, як і те, що анексувала Крим і вбиває українців на Донбасі.

Прагнення представити Росію в якості головної загрози Заходу стало домінантою політики Північно-Атлантичного альянсу. При цьому практичні дії альянсу, посилення активності в Чорному і Балтійському морях ведуть до зростання напруженості, вимагають адекватного реагування з російської сторони,

– заявляв міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

І вона реагує. Український Крим вже перетворили на суцільну військову базу окупанта.



Росія збільшує свою військову силу

Туди стягують протикорабельні ракетні комплекси Бал, ракетні установки протиповітряної оборони та будують станції радіоелектронної боротьби.

Згідно з нашими даними, закінчилося переоснащення підводними човнами. Нині Чорноморський флот має 6 новітніх підводних човнів, оснащених системою Калібр. Здійснюються заходи щодо нарощення на тереторії Криму літаків та вертольотів. Після анексії кількість літаків збільшилася в 100 разів,

– сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

До окупації у Криму було 12 тисяч російських військових, зараз майже 32, та вже згодом їх чисельність планують збільшити до 43. Більше того, окупанти використовують Крим як плацдарм для розміщення зброї масового ураження.

Росія провела значні роботи по відновленню місць збереження ядерних боєприпасів і ми не виключаємо того, що на території окупованого Криму вже є ці ядерні боєприпаси,

– наголосив військовий експерт Олександр Поліщук.

Щоправда, вітчизняна розвідка це не підтверджує. Кажуть, не помічають переміщення ядерних боєзарядів. Натомість півострів, на якому працює більше ста підприємств оборонного сектору, слугує головною логістичною базою для продовження війни в Сирії.

Чорноморський флот забезпечує всі військові контингенти та дії військ в цих зонах. З іншого боку, планується розміщення навіть стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з крилатими ракетами, які можуть вражати значну частину європейських країн,

– сказав голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Втікаючи від війни, біженці заполоняють європейські країни. Під загрозою внутрішня безпека Європейського союзу.

"Окупація Криму дозволила росіянам розгорнути додаткові військові спроможності, що загрожують Румунії, на території якої розгортаються системи протиповітряної оборони США. Модернізація збройних сил, систем озброєнь, розташованих в Криму. Я говорю про ракетні системи, перш за все – морського базування ракету "Калібр", яка з екваторії Чорного моря, може загрожувати половині країн ЄС", – наголосив експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Богдан Яременко.



Парад у Росії до Дня перемоги



Москва демонструє свою міць влаштовуючи військові паради та виставки озброєнь. Восени у Сибіру і на Далекому Сході відбулися наймасштабніші за півстоліття військові навчання. На черзі ще одні – російсько-білоруські. Та за заходами оборонного характеру приховується спроба анексії, кажуть експерти.

"Росія масово перекине свої війська в Білорусію для участі в навчаннях, а насправді, керуючись союзним договором намагатиметься переконати Лукашенка, щоб завершити створення союзної держави", – додав військовий експерт Олександр Поліщук.

Захоплення земель – ось, що цікавить Кремль. І український Крим у цьому плані – не більш, ніж військова база. Нарощення військової міці на півострові – мовчазна відповідь Україні і всій Європі.