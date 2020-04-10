Россия приостановила переговорный процесс об обмене пленными, – Полозов

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Говорится о украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлено. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары – ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой,

– рассказал адвокат.

Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

Что известно о предстоящем освобождении украинцев с Донбасса?Во время недавних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обмене пленными между Украиной и пророссийскими боевиками.



В частности, уже согласованы списки на обмен, а также дату – до Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля.