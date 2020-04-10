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      Россия приостановила переговорный процесс об обмене пленными, – Полозов

      - Читати новину українською
      Полозов: Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об обмене пленными / qha.com.ua

      Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Говорится о украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

      О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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      Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлено. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары – ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой,
      – рассказал адвокат.

      Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

      "Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

      Что известно о предстоящем освобождении украинцев с Донбасса?Во время недавних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обмене пленными между Украиной и пророссийскими боевиками.

      В частности, уже согласованы списки на обмен, а также дату – до Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Украинцы в плену РФ Крымские татары Обмен пленными Новости Украины Новости политики
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