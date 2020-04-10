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      Росія призупинила переговорний процес про обмін полоненими, – Полозов

      - Читать новость на русском
      Полозов: Росія з якихось причин призупинила переговори про обмін полоненими / qha.com.ua

      Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Мовиться про українців, яких Росія незаконно утримує на власній території та в окупованому Криму.

      Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

      До слова Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немає

      Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому,
      – розповів адвокат.

      Він також відзначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.

      "Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.

      Що відомо про майбутнє звільнення українців з Донбасу?Під час нещодавніх переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську було домовлено про обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками.

      Зокрема, вже узгоджено списки на обмін, а також дату – до Великодня, який цьогоріч буде 19 квітня.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії Українці в полоні РФ Кримські татари Обмін полоненими Новини України Новини політики
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