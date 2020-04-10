Росія призупинила переговорний процес про обмін полоненими, – Полозов
Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Мовиться про українців, яких Росія незаконно утримує на власній території та в окупованому Криму.
Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До слова Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немає
Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому,
– розповів адвокат.
Він також відзначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.
"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.
Що відомо про майбутнє звільнення українців з Донбасу?Під час нещодавніх переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську було домовлено про обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками.
Зокрема, вже узгоджено списки на обмін, а також дату – до Великодня, який цьогоріч буде 19 квітня.
Читайте також
-
Чи причащатимуть у церквах під час карантину: відповідь УГКЦ9 квітня , 23:32
-
Прем'єра Британії Джонсона, який хворіє на коронавірус, перевели з реанімаціїсьогодні , 04:11
-
Скандал з "плівками Єрмака", Дубінський проти "антиколомойського" закону – Гуд найт Юкрейнсьогодні , 00:02
-
Львівський бронетанковий завод передав армії партію пожежних танків: фотосьогодні , 05:03
-
З ДБР звільнили ексзаступників Труби і щонайменше 15 слідчих, – ЗМІсьогодні , 02:35
-
Чому в Україні мало пацієнтів, котрі одужали від коронавірусу: відповідь Ляшка9 квітня , 23:04