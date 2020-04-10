Росія призупинила переговорний процес про обмін полоненими, – Полозов

Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Мовиться про українців, яких Росія незаконно утримує на власній території та в окупованому Криму.

Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До слова Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немає

Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому,

– розповів адвокат.

Він також відзначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.

"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.

Що відомо про майбутнє звільнення українців з Донбасу?Під час нещодавніх переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську було домовлено про обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками.



Зокрема, вже узгоджено списки на обмін, а також дату – до Великодня, який цьогоріч буде 19 квітня.