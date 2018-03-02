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Россия проигнорировала протест Украины относительно выборов в Крыму

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Россия проведет выборы в Крыму, даже несмотря на решительный протест Украины
Россия проведет выборы в Крыму, даже несмотря на решительный протест Украины / EtCetera - Etcetera.media

Глава украинского МИД Павел Климкин проинформировал о том, что Кремль получил ноту с протестом против проведения выборов в Крыму.

18 марта на территории РФ должны состояться выборы президента этой страны, которые охватят, по утверждению тамошней власти, и оккупированный полуостров. Несмотря на предупреждения украинской стороны, в Москве настроены на проведение выборов в Крыму. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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В российском Центризбиркоме пообещали, что выборы президента РФ в аннексированном Крыму пройдут "в штатном режиме", несмотря на протест Украины. Об этом заявил заместитель главы российского ведомства Николай Булаев, пишут "РИА Новости".

"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму, – сказал Булаев, имея в виду события 2016 года. – Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме". Что же касается самого полуострова, то, как отмечает представитель российского Центризбиркома, "для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, этот вопрос решен – он решен на референдуме в 2014 году".

"Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не нужно", – подчеркнул Булаєв.

Украинская сторона может принять свои меры, реагируя на подобную позицию, отмечают эксперты.

Украина точно не признает голосование в Крыму. Последствий у этого шага особенно никаких не будет, а вот полное непризнание выборов в России может заморозить все мирные переговоры,
– говорит в комментарии газете "Сегодня" аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Политолог Александр Палий считает, что Запад поступит подобным же образом. "Украина последовательно не признает результаты выборов в Крыму. На общероссийский результат крымские голоса не повлияют, – уверен политолог. – Нам выгоднее признать результаты голосования – иначе получится, что мы непонятно с кем ведем переговоры. Запад, я думаю, тоже эти выборы полностью не признает".

Подробнее читайте в публикации: Переизбрание Путина: состоятся ли в Украине российские выборы?

Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Выборы в России 2018 Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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