Росія проігнорувала протест України щодо виборів в Криму

Голова українського МЗС Павло Клімкін проінформував про те, що Кремль отримав ноту з протестом проти проведення виборів у Криму.

18 березня на території РФ мають відбутися вибори президента цієї країни, які охоплять, за твердженням тамтешньої влади, і окупований півострів. Попри попередження української сторони, у Москві налаштовані на проведення виборів в Криму. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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У російському Центрвиборчкомі пообіцяли, що вибори президента РФ в анексованому Криму пройдуть "у штатному режимі", незважаючи на протест України. Про це заявив заступник глави російського відомства Ніколай Булаєв, пишуть "РИА Новости".

"Ми це вже проходили на виборах в Держдуму, – сказав Булаєв, маючи на увазі події 2016 року. – Голосування відбулося, депутати від Криму і Севастополя успішно працюють в Держдумі". Що ж стосується самого півострову, то, як зазначає представник російського Центрвиборчкому, "для громадян Росії, які проживають в Криму і Севастополі, це питання вирішене – воно вирішено на референдумі в 2014 році".

"Ми бачили, як він проходив, як люди практично одноголосно обрали своє майбутнє: ухвалили рішення про входження до складу Російської Федерації, живуть в Росії і є громадянами Росії. І природно, це право громадян голосувати Росія забезпечить, в цьому навіть сумніватися нікому не треба", – наголосив Булаєв.

Українська сторона може вжити своїх заходів, реагуючи на подібну позицію, відзначають експерти.

Україна точно не визнає голосування в Криму. Наслідків у цього кроку особливо ніяких не буде, а ось повне невизнання виборів в Росії може заморозити всі мирні переговори,

– говорить в коментарях газеті "Сегодня" аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Політолог Олександр Палій вважає, що Захід вчинить подібним же чином. "Україна послідовно не визнає результати виборів у Криму. На загальноросійський результат кримські голоси не вплинуть, – упевнений політолог. – Нам вигідніше визнати результати голосування – інакше вийде, що ми незрозуміло з ким ведемо переговори. Захід, я думаю, теж ці вибори повністю не визнає".

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